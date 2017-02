چگونه مشکل مصرف بیش از حد باتری اندروید را حل کنیم؟

نوشته شده توسط

به گوشی های هوشمند ما هر روز قابلیت های بیشماری افزوده می شود و توانمند تر می شوند. ما از این دستگاه ها برای گوش دادن به موسیقی، بازی کردن با انواع بازی ها و خواندن ایمیل های شخصی و کاری استفاده می کنیم. فعالیت های دیگری مثل وب‌گردی و استفاده از شبکه های اجتماعی نیز از طریق استفاده از این دستگاه های هوشمند امکان پذیر است. حالا که تکنولوژی «واقعیت مجازی» محور توجه همگان شده است، شما می توانید حتی در حالی که در منزلتان روی کاناپه لم داده اید، یک دنیای کاملا متفاوت را تجربه کنید و از آن لذت ببرید. در این حالت خیلی کمتر ممکن است موقعیتی پیش بیاید که شما مجبور باشید حتی یک تماس تلفنی برقرار کنید. اما یکی از جنبه های تلفن های هوشمند که متاسفانه پیشرفت چندانی نداشته، باتری آن است.

برای اینکه زمان زیادی را صرف شارژ کردن باتری تان نکنید مجبور هستید تلفن همراهی بخرید که باتری بزرگی دارد یا قدرت شارژ شدن باتری اش بیشتر از دیگر گوشی هاست. البته راه هایی نیز وجود دارد که شما می توانید با توجه به آن ها زمان بیشتری از تلفن همراهتان استفاده کنید. مسلما این ترفند ها نمی توانند عمر باتری شما را دو یا سه برابر کنند، اما با یادگیری این ترفندها زمانی که به تلفن همراهتان نیاز دارید، با یک باتری تمام شده مواجه نخواهید شد.

اپلیکیشن هایی که باتری شما را می خورند

موضوعی که باعث می شود گوشی های هوشمند بسیار خوب و کارآمد باشند این است که می توانید برای هر منظور و هدفی یک اپلیکیشن مرتبط دانلود کرده و استفاده کنید. اما از میان این اپلیکیشن ها ممکن است تعدادی وجود داشته باشند که باتری بیشتری مصرف کنند.

شما می توانید به منوی تنظیمات تلفن همراهتان بروید و قسمت باتری را ببینید تا متوجه شوید اپلیکیشن ها ی مختلف چقدر باتری شما را مصرف می کنند. البته اپلیکیشنی که بیشتر استفاده می کنید حتما در صدر این لیست قرار خواهد داشت. اگر متوجه شدید که اپلیکیشنی بیش از حد در حال استفاده از باتری شماست، بهتر است آن را کاملا از روی گوشیتان حذف کنید. مشکل این اپلیکیشن ها معمولا با بروزرسانی های بعدی حل می شود و شما می توانید وقتی آپدیت بعدی این اپلیکیشن عرضه شد، دوباره آن را دانلود کرده و نصب کنید.

اپلیکیشن هایی روی گوشی شما وجود دارند که به موقعیت مکانی شما دسترسی دارند. استفاده مداوم از GPS توسط این برنامه ها باعث مصرف بیش از حد باتری می شود. برای بررسی این موضوع می توانید به تنظیمات رفته و قسمت Location را نگاه کنید. در این قسمت می توانید لیست اپلیکیشن هایی که از GPS استفاده می کنند را ببینید. می توانید با باز کردن هرکدام از این اپلیکیشن ها، جزییات و میزان مصرف آن ها را مشاهده کنید.

اگر میزان مصرف باتری اپلیکیشنی زیاد بود، می توانید دسترسی موقعیت مکانی آن را قطع کنید. اگر استفاده خاصی از ویژگی GPS ندارید، بهتر است حتی آن را هم خاموش کنید. GPS را در اغلب تلفن های هوشمند در منوی دسترسی سریع به تنظیمات پیدا خواهید کرد. اگر می خواهید از Google Maps استفاده کنید، می توانید آن را به راحتی روشن کرده و بعد از تمام شدن کارتان دوباره خاموشش کنید.

یکی دیگر از دلایلی که باعث تمام شدن ذخیره باتری می شود، استفاده مداوم از ویجت ها است. استفاده از ویجت ها برای کاربران بسیار راحت و بی دردسر است اما وقتی تعداد زیادی از آن ها فعال باشند ممکن است انرژی زیادی از باتری را مصرف کنند. پس اگر ویجتی در گوشی یا تبلت شما وجود دارد که نیاز مبرمی به آن ندارید، بهتر است آن را غیرفعال کنید.

وضعیت Power Saving

تمام گوشی های هوشمند اندرویدی دارای قابلیتی به نام وضعیت Power Saving هستند. فعال کردن این وضعیت باعث کاهش فهالیت های پشت صحنه می شود. Power Saving جلوه های ویژه انیمیشنی را قطع می کند، خدمات مکان یابی را غیرفعال می سازد و نور صفحه نمایش را نیز کاهش می دهد. این اقدامات در جهت استفاده بهینه از انرژی باقیمانده باتری صورت می گیرد. این وضعیت معمولا وقتی که سطح ذخیره باتری به ۱۵% می رسد به صورت خودکار فعال می شود. اما اگر حالتی برای شما پیش بیاید که باتری گوشیتان به سرعت در حال تخلیه انرژی باشد و نتوانید آن را به شارژر وصل کنید، می توانید به منوی تنظیمات رفته، این حالت را پیدا کرده و آن را فعال کنید.

برخی شرکت های سازنده مانند سامسونگ، هوآوی و دیگر شرکت ها، وضعیت دیگری نیز به نام Ultra Power Saving در منوی تنظیمات گوشی هایشان قرار داده اند که به معنی حالت ذخیره انرژی در سطح بالاتری است. این وضعیت به این معنی است که با فعال کردنش، گوشی شما عملا به یک گوشی کاملا ساده تبدیل می شود که فقط می توانید با آن تماس تلفنی برقرار کنید و SMS دریافت کنید. اگر در وضعیتی هستید که سطح شارژ گوشیتان بسیار پایین است و در عین حال باید تماس تلفنی مهمی برقرار کنید، این وضعیت بسیار به شما کمک خواهد کرد.

تنظیمات صفحه نمایش

اغلب گوشی های هوشمند دارای قابلیتی بنام تنظیم نور صفحه بصورت اتوماتیک هستند. همانطور که از نام این وضعیت برمی آید، نور صفحه را با توجه به نور محیط اطراف و توسط سنسور های روی صفحه نمایش، تنظیم می کند. اگر می خواهید مصرف باتری گوشیتان را کمتر کنید، تنظیم دستی نور صفحه نمایش و قرار دادن آن روی حداقل، می تواند به شما کمک شایانی کند. حتی وقتی که باتری گوشی کاملا شارژ شده است نیز بهتر است نور صفحه را در حد متوسط قرار دهید.

برای اینکه انرژی باتری شما هدر نرود، یک کار دیگر نیز می توانید انجام دهید و آن هم در رابطه با نور صفحه در حالتی است که از آن استفاده نمی کنید. همیشه وقتی گوشی را کنار می گذارید، چند ثانیه ای طول می کشد تا نور صفحه کاملا خاموش شود. بهتر است این فاصله زمانی را به حداقل ( مثلا ۱۰ ثانیه) برسانید. می توانید در قسمت تنظیمات صفحه نمایش، این وضعیت را مدیریت کنید.

نگهداری فیزیکی از باتری

اغلب تولید کنندگان گوشی های هوشمند ادعا می کنند باتری هایی که تولید می کنند، طول عمر بالایی دارند اما به مرور متوجه می شوید که عملکرد باتری دستگاه شما هر روز کمتر می شود. اگر شرایط نگهداری از باتری خوب نباشد، سرعت این روند افزایش می یابد. تحقیقات نشان می دهد که فرقی ندارد تلفن شما در حال استفاده باشد یا نه. اگر دستگاه گرم شود، عمر باتری آن کاهش پیدا می کند. برای بهبود شرایط نگهداری از باتری کافی است حواستان را جمع کنید تا در روزهای گرم و آفتابی، گوشی را روی داشبورد ماشی قرار ندهید.

وقتی از گوشی استفاده می کنید، متوجه می شوید که دمای آن بالا رفته و گرم شده است. مخصوصا اگر یک بازی با گرافیک سنگین انجام دهید، می بینید که گوشی چقدر در دستان شما گرم و آزار دهنده شده است. در این زمان بهتر است برنامه مورد استفاده تان را ببنیدید و گوشی را رها کنید تا استراحت کند و خنک شود. می توانید حتی گوشی را خاموش کنید تا سرعت انجام این پروسه افزایش یابد.

بسیاری از کاربران در دسته ۱۰-۹۰ قرار دارند. یعنی باتری دستگاهشان را بیش از ۹۰% شارژ نمی کنند و البته اجازه نمی دهند شارژ آن به کمتر از ۱۰% برسد. برخی تحقیقات نشان داده است ۴۰-۸۰ گزینه بهتری است هر چند کاربران نمی توانند همیشه از این راه حل استفاده کنند و وقتی سطح شارژ باتریشان به ۴۰% رسید، ان را شارژ کنند. اما به هر حال بهتر است حداقل یکبار هر سه ماه اجازه دهید شارژ باتری کاملا خالی شود و دوباره آن را شارژ کنید.

اپلیکیشن هایی که به طول عمر باتری کمک می کنند

ممکن است شما فکر کنید که اپلیکیشن های زیادی باید دانلود کنید تا به عمر باتریتان افزوده شود اما بهتر است بدانید که تنها تعداد معدودی از این برنامه ها واقعا کاربردی و مفید هستند.

Greenify به شما کمک می کند اپلیکیشن هایی که شارژ زیادی از باتری را مصرف می کنند شناسایی کرده و آن ها را غیرفعال کنید. به این ترتیب سرعت عملکرد و پردازش دستگاه نیز افزایش پیدا می کند. این اپلیکیشن ها در پس زمینه دستگاه شما تا وقتی دوباره به آن ها اجازه فعالیت ندهید، غیرفعال باقی می مانند.

البته به خاطر داشته باشید که استفاده از برنامه Greenify باعث می شود بخش عمده عملکرد اپلیکیشن ها متوقف شود پس بهتر است از آن برای پیام رسان ها و آلارم ساعت استفاده نکنید. این برنامه همچنین برای دستگاه هایی با اندروید ۶ مارشمالو و بالاتر، قابلیت های کنترل عملکرد شدیدتری به نام های Doze on the go و Aggressive Doze اضافه کرده است.

Doze برنامه ای است که به همراه اندروید ۶ مارشمالو معرفی شد. این ویژگی وقتی گوشی در حال انجام کار خاصی نیست، به بهینه سازی مصرف انرژی باتری می پردازد. البته این ویژگی تنها زمانی فعال می شود که دستگاه در حال شارژ نباشد و حداقل ۳۰ دقیقه در حالت بیکار مانده باشد.

مواردی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، راه حل های رایج و عمومی افزایش طول عمر باتری است. با توجه به این موارد می توانید از خالی شدن سریع باتری دستگاهتان جلوگیری کنید.